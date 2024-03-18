Malatya’da Yazıhan Yeşilyurt Battalgazi Doğanyol Hekimhan ve Doğanşehir etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe, Savaklı, Karşıyaka, Esentepe, Kelhalil mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Temüklü, Kızılhisar, İlisuluk, Karabük, İstiklal, Ortapınar, Karaçayır, Hacolar, Sultanlı, Karıncalık, Başören, Karlık, Boğaziçi, Hacolar, Sultanlı, Karıncalık, Başören, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Bahçedamı, Göğebakan, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Çörmü, Alvar, Ciritbelen, Bicir mahallelerine,
Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli, Pacalı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa, Özalper, Turgut Özal, İnönü, Aşağı Bağlar, Koyunoğlu, Zaviye, Cemalgürsel, Hacı Abdi, Çavuşoğlu, Samanlı, Yavuz Selim, Şahnahan, Abdulgaffar, Şeyh Bayram, Paşaköşkü, Gazi, Tecde, Cumhuriyet, Çilesiz, Salköprü, Ataköy, Bostanbaşı, Karakavak, Seyran, Yamaç, Yakınca, Topsöğüt, Samanköy, Kendirli, Tepeköy, Dilek, Yakınca, Atatürk, Koşu, Merkez Fatih, Hoca Ahmet Yesevi, Kiltepe, Çarmuzu, Yaka mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Merkez Beydağı, Başharık, Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Göller, Karakaşçiftliğiköyü, Yarımcahan, Karaköy, Hasırcılar, Boran, İsak, Mezraa, Çöşnük, Fırat, Zafer, Tandoğan, B.Hüseyinbey, K.Hüseyinbey, Üçbağlar, Kernek, Hasan Varol, İstiklal, Ferhadiye, Kırçuval, Sancaktar, Akpınar, Başharık, Saray, Hamidiye, Yenihamam, Halfettin, Şahnahan, Göztepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı, Hacıyusuflar, Karatepe, Göller, Karakaşçiftliğiköyü, Yarımcahan, Karaköy, Hasırcılar, Boran, İsak, Mezraa mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Esentepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.