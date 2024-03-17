Kira yardımı süresi uzatılacak mı? Süre doldu: Kira yardımları kesilecek mi?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımı belirlenen şartlara göre sadece 1 yıl boyunca verilecekti. Kira yardımı süresi bu şarta göre doldu. Peki, süre uzatılacak mı, Bakan Mehmet Özhaseki bu konuda ne demişti, yetkililer açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde…

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımının süresi doldu. Belirlenen şartlara göre bu yardım sadece 1 yıl boyunca verilecek. Peki, kira yardımı süresi uzatılacak mı?

KİRA YARDIMI NE KADAR?

AFAD, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Malatya’nın da içinde olduğu 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşayan afetzedelere verdiği kira yardımını yükseltti. AFAD, depremden etkilenen ve ev sahibi olan vatandaşlara 5 bin TL, kiracı olanlara ise 3 bin TL kira yardımı yapıyordu. Hesaplara yatan bakiyelere göre, ev sahiplerine 7.500, kiracılara 5.000 TL verilmeye başlandı.

BAKAN ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

Bilindiği üzere AFAD’ın verdiği kira yardımı depremde binaları yıkılmış, yıkılacak veya ağır, orta hasarlı afetzedelere veriliyor. Bu yardımın 12 ay boyunca verileceği açıklanmıştı. Şimdi herkes bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını konuşuyor. Şubat ayında Adana’da yapılan konut kura çekimlerinde bu konuda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,

“Bugün Adana’da yapılan TOKİ konutları için tören düzenledik. Onun töreni için geldik, bugün hak sahiplerine evlerini dağıttık. Geride kalan kardeşlerimizin evlerini de 1-1,5 sene içerisinde teslim edeceğiz. Bu arada kira yardımlarımız da evlerine geçinceye kadar devam edecek”

demişti. Yani sürenin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

KİRA YARDIMLARI YATMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Bununla birlikte bazı vatandaşlar bu ay kira yardımlarının yatmadığını ifade etti. Ancak edinilen bilgilere göre kira yardımları yatmaya devam edecek.