Mauro Icardi, Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta takımına büyük katkı sağladı.

31 yaşındaki oyuncu, maçın kritik anlarında fileleri havalandırarak toplamda 17 gole ulaştı.

Maçın 48. dakikasında, Dries Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Icardi'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla gol buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Ardından, 83. dakikada Hakim Ziyech'in ortasında ceza sahası içinde yine kafa vuruşuyla bir gol daha kaydederek skoru 3-3'e taşıdı. Ancak, maçta ayrıca 81. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Mauro Icardi'nin bu sezon performansı sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol kaydederek toplamda 23 gole ulaştı.

Maçta 90 dakika boyunca forma giyen Icardi, takımına sağladığı gol desteğiyle dikkat çekti. Galatasaray'ın gelecek maçlardaki performansında da Icardi'nin etkisi büyük olacak gibi görünüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı