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Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor

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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve esnafları güvenlik konularında bilgilendirmek amacıyla önemli bir adım attı.

Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor mask
Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor
Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve esnafları güvenlik konularında bilgilendirmek amacıyla önemli bir adım attı.

Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Durum Hattı gibi konularda farkındalık oluşturmak için etkili bir çalışma yürüttü.

Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor

Bu kapsamda, ilgili ekipler tarafından vatandaşlara ve esnaflara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Özellikle hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla broşürler dağıtıldı. Bu broşürler aracılığıyla, suçluların kullandığı dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak, vatandaşlar bu tür risklere karşı uyarıldı.

Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor

Ayrıca, vatandaşların alması gereken tedbirler konusunda da detaylı bilgilendirme yapılarak, bu tür durumlardan korunma yollarına vurgu yapıldı. Bu sayede, toplumun güvenliği ve refahı için önemli bir adım atılmış oldu.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu proaktif yaklaşımı, vatandaşların güvenliği ve suçların önlenmesi konusundaki duyarlılığını artırarak, toplumda güven ve huzurun sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü, Esnaf, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık, suç

17 Mar 2024 - 22:39 - Gündem

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