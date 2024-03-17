Vatandaşlar hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendiriyor

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve esnafları güvenlik konularında bilgilendirmek amacıyla önemli bir adım attı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Durum Hattı gibi konularda farkındalık oluşturmak için etkili bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, ilgili ekipler tarafından vatandaşlara ve esnaflara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Özellikle hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla broşürler dağıtıldı. Bu broşürler aracılığıyla, suçluların kullandığı dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak, vatandaşlar bu tür risklere karşı uyarıldı.

Ayrıca, vatandaşların alması gereken tedbirler konusunda da detaylı bilgilendirme yapılarak, bu tür durumlardan korunma yollarına vurgu yapıldı. Bu sayede, toplumun güvenliği ve refahı için önemli bir adım atılmış oldu.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu proaktif yaklaşımı, vatandaşların güvenliği ve suçların önlenmesi konusundaki duyarlılığını artırarak, toplumda güven ve huzurun sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı