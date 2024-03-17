Çocuğa cinsel saldırı şüphelisi yakalandı ve tutuklandı

Kayseri'de yaşanan çocuğa karşı cinsel saldırı olayı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli şahsın yakalanmasıyla sonuçlandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği tarihten itibaren olayın geçtiği bölgedeki güvenlik kameralarını yaklaşık 150 saat boyunca titizlikle inceledi.

Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın kimliği tespit edildi ve özel bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıs, yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olayın aydınlatılması ve şüphelinin adalete teslim edilmesindeki başarılı çalışmalardan dolayı emniyet güçlerine teşekkür edildi.

Çocukların güvenliği ve toplumun huzuru için gösterilen bu çabanın devamının gelmesi temennisiyle, benzer olayların önlenmesi adına gerekli önlemlerin alınması ve toplumun bu konuda duyarlı olması önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı