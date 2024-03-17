- Gündem

28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’da piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kaçak tütün ele geçirildi.

28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’da piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kaçak tütün ele geçirildi.

28 milyon 750 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik Bala ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. H.S. ve N.K.’nin kullandığı tırlarda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bala ilçesi yol kontrol noktasında tırlar durduruldu. Tırlarda yapılan aramada 29 ton kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünlere el konulurken, H.S. ve N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ankara, kaçak tütün, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, operasyon, kom, Adli işlem, arama

17 Mar 2024 - 22:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL