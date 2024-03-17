- Spor

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

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Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 14.hafta karşılaşmalarına devam edildi. Buna göre, A Grubunda Battalgazi Belediyespor, B grubunda Yazıhan Belediyespor liderliklerini sürdürdü.

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi mask
Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi
Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi
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Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 14.hafta karşılaşmalarına devam edildi. Buna göre, A Grubunda Battalgazi Belediyespor, B grubunda Yazıhan Belediyespor liderliklerini sürdürdü.

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 14.hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

TOPLU SONUÇLAR

ORDUZU SPOR 0
B.GAZİ BLD.SPOR 6

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

KONAK SPOR 3
1966 MALATYA 3

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

H.HAN GİRMANA 3 ATAKÖY SPOR 0
D.ŞEHİR BLD.SPOR 0 DARENDE SPOR 4

YEŞİLSÜRGÜ SPOR 2 KARAKAVAK SPOR 0
ERKENEK SPOR 0

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

KALE G.BİRLİĞİ 7
YAZIHAN BLD.SPOR 3 AKÇADAĞ SPOR 2

Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

ARAPGİR GÜCÜ 6
M.BEYDAĞI SPOR 5

BAY/ÇATYOL BLD.

Bu sonuçlardan sonra A Grubunda Battalgazi Belediyespor, B grubunda Yazıhan Belediyespor liderliklerini sürdürdü.
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17 Mar 2024 - 22:23 Malatya- Spor

Mahreç  Murat İpekten

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