Malatya’da amatör ligde liderler değişmedi

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 14.hafta karşılaşmalarına devam edildi. Buna göre, A Grubunda Battalgazi Belediyespor, B grubunda Yazıhan Belediyespor liderliklerini sürdürdü.
Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 14.hafta karşılaşmalarına devam edildi.
TOPLU SONUÇLAR
ORDUZU SPOR 0
B.GAZİ BLD.SPOR 6
KONAK SPOR 3
1966 MALATYA 3
H.HAN GİRMANA 3 ATAKÖY SPOR 0
D.ŞEHİR BLD.SPOR 0 DARENDE SPOR 4
YEŞİLSÜRGÜ SPOR 2 KARAKAVAK SPOR 0
ERKENEK SPOR 0
KALE G.BİRLİĞİ 7
YAZIHAN BLD.SPOR 3 AKÇADAĞ SPOR 2
ARAPGİR GÜCÜ 6
M.BEYDAĞI SPOR 5
BAY/ÇATYOL BLD.
Bu sonuçlardan sonra A Grubunda Battalgazi Belediyespor, B grubunda Yazıhan Belediyespor liderliklerini sürdürdü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.