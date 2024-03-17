Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bakan’dan perişan haldeki Malatya Stadyumu açıklaması

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya Stadyumu’nda bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, Malatyaspor’u Süper Lig’de görmek istediklerini ifade ederek, bazı desteklerde bulunacaklarını ifade etti. Stadyuma ilişkin konuşan Bak, “Zeminde bakımlar devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19596085/bakandan-perisan-haldeki-malatya-stadyumu-aciklamasi



Malatya’da ikinci kura çekimi tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılarak konutların bir kısmı sahiplerine verildi. Bu bağlamda yeni kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. O tarihle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19596735/malatyada-ikinci-kura-cekimi-tarihi-belli-oldu



Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler

Mevlana’nın huzur şehri Konya’da birbirinden güzel ve önemli gezilecek mekanlar bulunuyor. Tarihi, kültürel ve dini mirasıyla önemli bir yere sahip olan Konya’da gezilebilecek yerlere ilişkin detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19597345/mevlananin-sehri-konyada-gezilecek-yerler



44 hizmetin açılışı yapıldı Deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira ödenek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, amaçlarının önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmak olduğunu kaydetti. Yılmaz, “Geçen sene merkezi idareden deprem bölgemize 930 milyar Türk Lirası harcama yaptık. 2024 yılı bütçemize ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19598509/44-hizmetin-acilisi-yapildi-deprem-bolgesine-1-trilyon-28-milyar-lira-odenek



Malatya’da 70 bin konut ne zaman tamamlanacak?

Malatya’da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerine konutlarını teslim etme amacında olduklarını kaydetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19599157/malatyada-70-bin-konut-ne-zaman-tamamlanacak



Malatya’da rötarlı iftar

Malatyalılar bu akşam saatlerinde iftar için ezanı beklerken şaşırtıcı bir durum yaşadı. Ezan sesini duymayan bazı vatandaşlar pencereleri açtı. Kimi yerlerde uzaklardan gelen ezan sesini duyunca iftarlar açıldı. Ancak 5-6 dakika sonra ezan sesi duyulunca kaşıklar havada kaldı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19599274/malatyada-rotarli-iftar