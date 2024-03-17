Elazığ’da 6 ilçe ve onlarca mahalle elektriksiz kalacak

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacağı açıklandı.

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Açıklamaya göre, 17 Mart 2024 Pazartesi günü kesinti olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Yarın Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kapıaçmaz Köyü, Yenimahalle Mah., Beşpınar Köyü, Yarımca Köyü Fatih Mevkii, Fatih Mah. bölgelerine,

Yarın merkezde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Gözebaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Yeşilyurt Mah., Gözebaşı Köyü Gözebaşı bölgelerine,

Yarın Kovancılar ilçesinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında işletme ve bakım çalışması nedeniyle Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Ortadurak Köyü, Demirci Köyü, Karayusuf Köyü, Nişankaya Köyü, Saraybahçe Köyü, Karıncaköy Köyü, Çiftlik Köyü, Karabörk Köyü, Payamlı Köyü, Ekinözü Köyü, Gökçedal Köyü Yanıkara Mezra, Soğukpınar Köyü Güler Mezra, Soğukpınar Köyü, Soğukpınar Köyü Kamışlı Mezra, Ekinözü Köyü Esentepe Mezra, Gedikyurt Köyü, Yeşilköy Köyü, Karıncaköy Köyü Piyazgül Mezra, İsmet Paşa Mah. bölgelerine,

Yarın merkezde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Kurtdere Köyü Ekinli Mezra, Sanayiosb Mah., Yüzbaşı Mah. bölgelerine,

Yarın Keban ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Ulupınar Köyü, Altıyaka Köyü Aşörgen Mezra, Bademli Köyü, Beydeğirmeni Köyü Melilan Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra, Altınkürek Köyü Şahverdiyen Mevkii, Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra, Hacımustafaköy Köyü Aktaş Mezra bölgelerine,

Yarın Baskil ilçesinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Yaruşağı Köyü Çelemlik Mezra, Yaruşağı Köyü, Çortunlu Köyü, Çortunlu Köyü Demuşağı Mezra, Tarlatepe Köyü Tahtikler Mezra, Tarlatepe Köyü, Tarlatepe Köyü Tilkidere Mezra, Karaali Köyü bölgelerine,

Yarın Arıca ilçesinde 10.30 ile 13.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Ormanpınar Köyü, Cumhuriyet Mah., Yoğunbilek Köyü Uzun Söğüt Mezra, Kayahisar Köyü Boğazlı Mezra, Kambertepe Köyü, Kayahisar Köyü, Saman Mah., Çevrecik Köyü, Yoğunbilek Köyü Göztepe Mezra, Simserkis Mah., Gümüşyaka Mah., Küplüce Köyü Akyıldız Mezra, Küplüce Köyü Albayrak Mezra, Küplüce Köyü, Hürriyet Mah., Halil Yavuz Mah., Küplüce Köyü Ilıcak Mezra, Yoğunbilek Köyü, Karakaş Köyü Til Mezra, Karakaş Köyü, Haberci Mah., Bozçavuş Köyü, Serinevler Mah., Ziyaret Mah., Mustafa Çelebi Mah., Göründü Köyü, Vali Göktayoğlu Mah., Erbağı Köyü, Kaplanbağ Mah., Pınarbaşı Mah., Zeynet Mah., Kutlu Düğün Mah., Çay Mah., Yaylabaşı Mah., Merkez Mah. bölgelerine,

Yarın Palu ilçesinde saat 14.00 ile 17.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Sularbaşı Mah., Kayaönü Köyü, Güllüce Köyü, İncebayır Köyü, İncebayır Köyü Yılmaz Mezra, İncebayır Köyü Düzağaç Mezra, Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii, Bozçanak Köyü Hama Mezra, Bozçanak Köyü Hanönü Mezra, Bozçanak Köyü, Örtülü Köyü, İncebayır Köyü Oğuz Mezra bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.