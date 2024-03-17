Gürkan’dan veda gibi açılış konuşması: “Allahaısmarladık”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan hizmet ve yatırımların açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde düzenlenen toplu açılış töreniyle gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı, Beydağı Tabiat Parkı, Gençlik Merkezi ve Orduzu Spor Kompleksi başta olmak üzere 44 yatırım düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen toplu açılış töreni sırasında ilk olarak Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada,

“Malatya tarihi hakkında neden bilgi veriyorum, bu şehirde belediye başkanı olmak hem vebaldir hem vecehattir. Bunun bilinci içerisinde hareket etmediğin zaman vebalin altında kalır ezilirsin. Ama bu bilinç içerisinde vecehate şerefe talip olacağım derseniz Evliya Çelebinin ‘seçkin insanların yaşadığı diyar dediği’ şehre sahip çıkacaksınız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya tarihinin toplam hizmetinin kat be kat fazla hizmet yapıldı. Yıllarca Malatya’da sorun olan Vagon Onarım Fabrikası ve Yimpaş sorunları çözüldü. Kütüphane, alternatif yollar, meydanlar bulvarların yapımı gerçekleştirildi. Bulvar ve yolların kamulaştırma bedelleri ödenerek bu yollarımızı açtık”

açıklamalarında bulundu.

“ALDIĞIM TÜM KARARLA OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR”

Başkan Gürkan,

“Benim Meclis’te aldığım tüm kararlar oy birliğe alınmıştır. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla açılışlarını gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızdan bahsetmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz devasa tesiste bin iş yeri var. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde sadece iş yeri değil tüm Malatya’ya yetebilecek büyüklükte sığınaklar vardır. Biz göreve geldiğimizde Malatya’da sığınak yoktu. Battalgazi Belediye Hizmet Binası yaparken ilk sığınağı yaptık. Battalgazi Belediyesi yanında bulunan Millet Bahçesinin altını hem otopark hem de sığınak yaptık. Şu anda da depremden dolayı Malatya tekstilcilerinin bir kısmı orada. Hemen Millet Bahçesinin yanında Atatürk Kız Lisesi vardı. Kız Lisesini başka bir yere yaptık ve orayı da kütüphanesi olmayan Malatya’ya kütüphane yaptık. Malatya’mızın bu güzel hizmetleriyle tanışması noktasında gerek Gençlik ve Spor eski Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na gerekse de mevcut bakanımız Osman Aşkım Bak’a sonsuz teşekkür ederim. Malatya’mızdaki kütüphane de Türkiye’mizin sayılı kütüphaneleri arasındadır. Malatya’mızda meydan yoktu. Meydan yaptık. Tabii depremden sonra orası kapalı çarşı şeklinde kuyumcu esnaflarımıza tahsis edildi. Ayrıca bakırcılara, ayakkabıcılara, manifaturacılara, peynircilere, tekstilcilere yer verildi. Yaptığımız hizmetler deprem sonrasında esnaflarımıza tahsis edildi. Bu şekilde deprem yaşayan Malatya’nın yaralarını sarmaya çalıştık”

ifadelerini kullandı.

“RUHSAT VERDİĞİMİZ HİÇBİR BİNADA HASAR YOKTUR”

“20 yıldır yaptığımız veya ruhsat verdiğimiz hiçbir binada en ufak bir hasar yoktur. Bu da tedbirlerimiz, ön görümüz ve vizyonel bakışın sonucudur” diyen Gürkan, sözlerine şöyle devam etti: “Tarım arazilerini imara açmadık. 5 kattan fazlasına ruhsat vermedik. Biz bu işleri yaparken ‘şemsiyemiz gökyüzüdür’ dedik. Nasıl ki gözünü ve perdesini kapatmayan güneşin ısısından ve ışığından yararlanırsa, bizim hizmet anlayışımızda o şekilde olacaktır. Bugün Malatya’mızda asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmadık. 8 bin kilometre asfalt yaptık. Bütün ilçelere arıtma, kültür merkezileri, kapalı spor salonları, gençlik kampları, mega parklar, yeni yollar, kütüphaneler, yaptık. Kültürel ve tarihi eserlerimizin hepsini ayağa kaldırdık. Bütün bunların yapılmasında bize emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz müteşekkir olduğumu belirterek, teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bakanlar kuruluna götürdüğünde ‘Malatya benim şehrimdir’ dedi. Hakikaten Malatya için hangi bakanımıza olursa olsun ne taleple ve istekle gittiysek, hiçbir isteğimiz geri çevrilmedi.

“ALLAHAISMARLADIK”

Yapmış olduğumuz hizmetlerimizde her daim bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcılarımıza, bakanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca bürokraside görev yapan genel müdürlerimize, valilerimize, Malatya bürokrasisine, STK’lara, basınımıza, daha ötesi kıymetli hemşehrilerime ve bu hizmetleri yaptığımız müellif firmalarımıza, deprem boyunca canla başla çalışan MESTON, ESENLİK, MOTAŞ, BELSOS, MASKİ, MOTAŞ, MEGSAŞ, MELİD şirketlerimize teşekkür ederim. Şirketlerimiz deprem zamanı hakikaten destan yazdılar. Hepsine teşekkür ederim. 6 Şubat’ta rahmeti rahmana kavuşmuş bütün deprem şehitlerimizi de rahmetle yâd ediyorum. Allah bizleri böylesine felaketlerden korusun. Her zaman güzel günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allahaısmarladık.”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

“Bugün ‘Toplu Açılış Töreni’ için bir aradayız. Emeği geçen katkı sunan bakanlarımıza, Büyükşehir Belediyemize ve tüm çalışanlarına huzurlarınızda şehrimiz adına teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yaptığı yatırımlardan ötürü teşekkür etti. Bakan Bak,

“Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Malatya’ya o kadar çok yatırım yapmışız ki, aç aç bitmiyor. Dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz”

diye konuştu.

YILMAZ: “BU BİR BAYRAK YARIŞI”

Tarihi kahramanlık destanları ile dolu, göz bebeğimiz Malatya’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Bu bir bayrak yarışı Selahattin başkanımız çok güzel eserlerle hizmetlerle görevi Malatya halkının takdiriyle bayrağı devredecek. Bu makamlar gelip geçicidir. Selahattin Başkan gönül huzuruyla eserleriyle hizmetleriyle bu makamı devrediyor. Bir işe başlamak ne kadar önemliyse bundan daha önemlisi nasıl tamamladığınız nasıl emaneti devrettiğiniz. Emaneti en güzel şekilde devredenler, layıkıyla devredenler görevini layıkıyla yerine getirenlerdir. İnşallah Malatya’mız Selahattin Başkanın ifade ettiği gibi ilmiyle, irfanıyla geçmiş birikimiyle örnek bir şekilde bu devri gerçekleştirecek. Selahattin başkana emeklilik yok Malatya için koşturmaya devam edecek. Bugün açılışını yaptığımız tüm projelerin Malatya’ya hayırlı olmasını diliyor, tüm katkı verenlere teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.