“Enflasyonla mücadele 2025’te hızlanacak”

Deprem bölgesi Malatya’da Sivil Toplum Kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyasında “Spekülasyonlara gelmeyin” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Dünyanın zor bir dönemindeyiz. Bir taraftan toparlanmaya çalışan bir dünya var. Diğer taraftan yeni savaşların, çatışmaların ortaya çıktığı bir dünyadayız. Ukrayna, Rusya savaşı, kuzeyimizde, güneyimizde de hepimizin Gazze'deki hadiseleri her gün izliyoruz. Birçok başka bölgesel çatışma da gerçekleşiyor. Diğer taraftan ülke olarak, Türkiye olarak da tarihimizin en büyük depremini yaşadık, afetini yaşadık. On bir vilayetimizi, on dört milyon nüfusu etkiledi. Tabii bunlar arasında en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya'mız. Kardeşliklerimizi bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyoruz. Zor bir dönemdeyiz. Ama bu zor döneme rağmen Türk yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçiminde halkımızın verdiği büyük destekle siyasi istikrar ve güven ortamı devam ediyor. Bu çok kıymetli. Siyasi istikrarın olmadığı, güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmaz. Refah da olmaz. Dolayısıyla sizlere öncelikle ben şükranlarımı ifade etmek istiyorum”

ifadelerinde bulundu.

“YEREL SEÇİMİ GEREKÇE GÖSTEREREK BİR BELİRSİZLİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Seçimlerden hemen sonra bu siyasi belirsizliğin yok olduğu bir ortamda politika belirsizliklerini de ortadan kaldıracak şekilde yeni planlarımızı, programlarımızı hazırladık. Orta vadeli programımızı hazırladık ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilan etti. 12. Kalkınma Planımızı hazırladık”

diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel seçimi gerekçe göstererek bir belirsizlik oluşturmaya çalışıyorlar. Sanki yerel seçimden sonra sürpriz bir şeyler olacak, çok farklı bir ortam olacak gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Ona da kesinlikle prim vermeyin değerli kardeşlerim. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz genel seçimleri yaptık. Meclisimizi seçtik, başkanımızı seçtik. Ve beş yıllık bir süreç içinde nelerin yapılacağı, yol haritalarımızı da yine istişarelerle şekillendirdik. Toplumumuzla paylaştık. Dolayısıyla sürpriz beklemeyin. Tam aksine öngörülebilirlik bekleyin. Seçim vesilesiyle, yerel seçim vesilesiyle spekülasyon yapmaya, piyasaları bozmaya çalışıyor. Bunun üzerinden siyasi ve ekonomik rant elde etmeye çalışanlar var. Ben inanıyorum ki halkımız hiçbir şekilde itibar etmeyecektir. Biz kararlı bir şekilde politikalarımızı sürdüreceğiz, bir taraftan büyümemize, istihdamımızı belli makul bir çizgide sürdürürken diğer taraftan depremin yaralarını saracağız. Bir yandan da halkımızın temel sorun olarak gördüğü, dolayısıyla bizim de temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bu yılın inşallah ikinci yarısında göreceksiniz enflasyonda belirgin bir düşüş başlayacak. 2025’te bunun hızlandığını göreceğiz. 2026 yılında da tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Bir taraftan para politikaları ile diğer taraftan maliye politikaları ile üçüncü bir başlık olarakta yapısal reformlarla hedeflerimize birer birer ulaşacağız. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızı kontrol altına almış durumdayız. Ekonomik büyüklüğümüz 1 trilyon 119 milyara ulaştı yıl sonu itibarıyla. İlk defa trilyon dolar seviyesini geçmiş olduk. Kişi başına düşen gelirimiz 13 bin 100 doları buldu. Burada iyi bir seviyeyi yakaladık. İstidam olarak 32 milyonu aşmış bir istihdamımız var. Burada iyi gidiyoruz. Türkiye kim ne derse desin en iyi performansı gösteren ülkelerin başında geliyor. Reel ekonomik tarafımızda sorun yok, meselemiz enflasyon, onu da inşallah adım adım aşağılara çekeceğiz.”