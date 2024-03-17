Enkaz altında kalarak bacaklarını kaybeden genç, protez ile yürümek istiyor

Hatay'da yaşayan 20 yaşındaki Emre Yüksek, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak bacaklarını kaybetti.

Deprem felaketi sırasında Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde yakalanan Yüksek, enkaz altından 2 gün sonra kurtarıldı. Yüksek, tedavi sürecinde iki bacağını kaybetti ve protez bacak takıldı. Ancak protezlerle yürümekte güçlük çeken genç, 850 bin TL değerindeki özel protezlere sahip olmayı arzuluyor.

Enkaz altında kaldığı anları anlatan Yüksek,

"Uyandığımda etrafımda çok enkaz yığını vardı. Kimsenin sesi çıkmıyordu. Çıkmak için çabaladım ama ayağımın üstünde beton parçası vardı. Enkazın altında 2 gün kaldım. 2 gün sonra benim yerimi buldular"

şeklinde konuştu.

Ampute olan ayaklarına protez takıldığında denge sorunu yaşayan Yüksek, yeni protezin fiyatının yüksek olması nedeniyle sıkıntı çektiğini belirtti. Yüksek,

"Gerçekten yaşadığım sıkıntı bana yetiyor. Bir daha bacağımın kesilmesi bana büyük bir acı verecek. Çünkü bu psikolojiyi toplamak gerçekten kolay değil"

dedi.

Emre Yüksek'in gönül rahatlığıyla kullanabileceği protezlere kavuşması için çaba harcanırken, yaşadığı zorlu süreç kamuoyunun da dikkatini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı