Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı

Adıyaman'da yaşanan trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Olay, Hamdi Dirgen'in yönetimindeki 44 DF 267 plakalı aracın Adıyaman-Kahta karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hamdi Dirgen ile araçta bulunan Gazi, Emirhan, Ramazan, Abdullah, Zöhre ve Burak Dirgen yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan açıklamaya göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer tarafından detaylı inceleme devam ediyor. Trafik kazasının nedenleri ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı