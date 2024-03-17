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Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı

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Adıyaman'da yaşanan trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı mask
Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı
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Adıyaman'da yaşanan trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı

Olay, Hamdi Dirgen'in yönetimindeki 44 DF 267 plakalı aracın Adıyaman-Kahta karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hamdi Dirgen ile araçta bulunan Gazi, Emirhan, Ramazan, Abdullah, Zöhre ve Burak Dirgen yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan açıklamaya göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer tarafından detaylı inceleme devam ediyor. Trafik kazasının nedenleri ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şarampole yuvarlanan otomobil kazasında 7 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mar 2024 - 21:31 - Asayiş

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