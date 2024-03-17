Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve bir kişi ağır yaralandı.

Olayın amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı iddia ediliyor.

Kavgada Ali K. yaşamını yitirirken, Hüseyin K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrasında mahallede çıkan olaylar neticesinde bazı evler ile araçların ateşe verildiği belirtiliyor.

Yetkililer, olayın ardından mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk etti. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşanan bu üzücü olayın ardından, halkın güvenliği ve huzurunun sağlanması için ilgili makamların titizlikle çalıştığı bildirildi. Olayın tamamen aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğü ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı