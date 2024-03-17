- Yaşam

Malatya’da rötarlı iftar

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Malatyalılar bu akşam saatlerinde iftar için ezanı beklerken şaşırtıcı bir durum yaşadı. Ezan sesini duymayan bazı vatandaşlar pencereleri açtı. Kimi yerlerde uzaklardan gelen ezan sesini duyunca iftarlar açıldı. Ancak 5-6 dakika sonra ezan sesi duyulunca kaşıklar havada kaldı…

Malatya’da rötarlı iftar mask
Malatya’da rötarlı iftar
Malatya’da rötarlı iftar
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Malatyalılar bu akşam saatlerinde iftar için ezanı beklerken şaşırtıcı bir durum yaşadı. Ezan sesini duymayan bazı vatandaşlar pencereleri açtı. Kimi yerlerde uzaklardan gelen ezan sesini duyunca iftarlar açıldı. Ancak 5-6 dakika sonra ezan sesi duyulunca kaşıklar havada kaldı…

Malatya’da rötarlı iftar

Malatya’da bu akşam iftarı bekleyen vatandaşlar şok yaşadı! Ramazan nedeniyle tuttukları orucu açmak isteyen vatandaşlar ezan sesini bir türlü duyamadı.

Malatya’da rötarlı iftar

EZAN SAATİ 18.42’YDİ

Malatya için iftar vakti 17 Mart 2024 Pazar günü, yani bugün 18.42’ydi. Sofralar kuruldu, bardaklara doldurulan sular ele alında ancak ezan saati gelmesine rağmen bir türlü okunmadı. Bazı vatandaşlar pencerelerini açıp dinlemeye koyuldu. Kimi yerlerde uzaklardan gelen ezan sesini duyunca iftarlar açıldı. Ancak 5 dakika sonra ezan sesi duyulunca kaşıklar havada kaldı…

Malatya’da rötarlı iftar

SEBEP NEYDİ?

Saatler 18.47’yi gösterdiğinde, yani iftar saatinden 5-6 dakika sonra ezan sesi duyuldu. İftarlarını açan vatandaşlar şaşkınlıkla telefonlara sarılıp durumu sorguladı. Ezan geç okunmuştu. Bu durumun nedeni bilinmiyor ancak merkezi sistemde yaşanan bir hataya bağlı olabileceği düşünülüyor.

Malatya’da rötarlı iftar

SOSYAL MEDYADA ESPRİ KONUSU OLDU

5-6 dakika geç okunan ezan için sitem eden de oldu, bunu sosyal medyada espri konusu yapan da… İşte bazı yorumlar:
“Acaba depremden sonra Malatya'nın dünyada ekseni kaydı da haberimiz mi yok ezan vakitleri ötelendi.”
“Saatleri mi şaşırdılar yoksa onlar da mı bizi unuttu? Kafamda deli sorular.”
“Malatya'da ezan okundu mu yoksa hoca uykuya mı kaldı?”

Malatya’da rötarlı iftar

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17 Mar 2024 - 21:03 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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