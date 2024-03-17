Malatya’da 70 bin konut ne zaman tamamlanacak?

Malatya’da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerine konutlarını teslim etme amacında olduklarını kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerine konutlarını teslim etme amacında olduklarını kaydetti.

Önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerine konutlarını teslim etme amacında olduklarını kaydeden Yılmaz,

“31 Mart seçimi için yola revan olurken hazırız, kararlıyız dedik, çünkü marka haline gelen belediyecilik deneyimimiz ile milletimize sayısız eser kazandırmış olmanın güvenini taşıyoruz. Kendimize, kararlılığımıza ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna duyduğumuz bu güvenin altı boş değildir. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ kutlu emri pusulamızdır. Ölçümüz, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır’ çağrısıdır. Bizim asıl meselemiz, hakkın rızasını kazanmak, halkımızın da gönlünde kendimize müstesna bir yer edinmektir. Malatya’dan bir ‘Allah razı olsun’ duymaktır. Güzel ülkemizin dört bir yanında hizmet üreten, proje ortaya koyan, gayesi, ideali olan kim varsa onu da desteklemeye, önünü açmaya gayret ediyoruz”

ifadelerini aktardı.

MALATYA’YA 6 MİLYAR LİRA İLAVE DESTEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Malatya’yı yaşanan acı deprem hadisesinden sonra çok daha güçlü ayağa kaldırmak istiyoruz. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezideki meydan ve iş yeri düzenlemelerini yapıyor. Yeni Camii çevresinde, Buğday Pazarı civarında, Akpınar Meydanı-Emeksiz Caddesi arasında, İnönü Caddesi boyunca, Valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt’ta da pek çok mahallede proje çalışmaları ciddi aşama kaydetti. Yaşadığımız diğer sınamalar, atlattığımız badireler gibi depremin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyeceğiz. Merkezi yönetim ve yerelde belediyelerimizle uyum içinde Malatya’da tüten her ocak için, her sokak için, her bir Malatyalı kardeşim için çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ı millî irade bayramı hâline getirmeye hazır mıyız? Bu açılışların devamının gelmesi için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha çok gönle girmeliyiz. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiye ve muhabbetle selamlıyorum”

açıklamasında bulundu.

MALATYA’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibi bulunuyor. Şehirde 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerinde, bin 41’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun teslimi yapıldı.