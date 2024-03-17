44 hizmetin açılışı yapıldı Deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira ödenek

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı, Beydağı Tabiat Parkı, Gençlik Merkezi ve Orduzu Spor Kompleksi başta olmak üzere 44 yatırım düzenlenen törenle açılışı yapıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Bingöl milletvekilleri, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sami Er, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
44 YENİ ESERİN AÇILIŞI
Yaşadığı zorluklara rağmen dimdik ayakta duran Malatya’nın şanına yakışır tesislerinin açılışını yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
“Tarihi kahramanlık destanları ile dolu, göz bebeğimiz Malatya’da olmaktan mutluluk duyuyorum. Sözlerimin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her birinize en kalbi selamlarını iletiyorum. Bugün AK Parti belediyeciliği vizyonumuza yakışır 44 yeni eserin açılışını yapıyoruz. Bir haftadır bölgede şehir şehir, ilçe ilçe milletimizle birlikte Ramazan’ın perçinlediği uhuvveti teneffüs ediyoruz. Başımızın tacı Malatya’ya gelmeden de buradan ayrılmak olur mu? Olmaz diyerek sizlerle buluştuk. Malatya’ya sık sık geliyorum ve her geldiğimde eser ve hizmet siyasetini rehber edinmiş Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yeni projelerin açılışını gerçekleştirmek adeta bir gelenek haline geldi. Bugüne kadar zorluk yaşarsa yaşasın dimdik duran Malatya’nın şanına yakışır tesislerin açılışını yapmak ayrı bir mutluluk. Malatya’nın plaka koduyla da uyumlu bir şekilde hayata geçen 44 projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir deprem yaşadık 11 ilim izi 14 milyon nüfusumuzu etkiledi. Bazı ülkelerden daha büyük bir yüzölçümü ve nüfusu ifade ediyor. Malatya’da ve diğer illerimizde depremde kaybettiğimiz canlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara tekrar sabrı cemil niyaz ediyorum. Bize düşen depremin yaralarını sarmak bu illerimizi eskisinden de daha iyi noktaya taşımaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilk andan itibaren bu gayret içinde olduk ve buna da devam ediyoruz”
şeklinde konuştu.
1 TRİLYON 28 MİLYAR LİRA ÖDENEK
Deprem sonrası Malatya’ya verilen destek ve yardımlar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
“Geçen sene merkezi idareden deprem bölgem ize 930 milyar Türk lirası harcama yaptık. 2024 yılı bütçemize ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık. Sadece Malatya ilimizde 17 Şubat’ta 5 bin 140 il ve ilçe merkezi bin 41’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun kurası çekildi. 18 bin konutun inşaatı da şu anda devam ediyor. Sadece kira yardımı olarak Malatya’da 54 bin haneye 3 milyar liraya yakın kaynağı bugüne kadar aktardık. Yine çok sayıda vatandaşımız konteyner kentlerde kalıcı konutlar inşa edilinceye kadar çeşitli hizmetlerden istifade ediyorlar. İnşallah en kısa sürede kalıcı konutların a kavuşacaklar. Yakın bir gelecekte Cumhurbaşkanımız yine bir kura çekimi gerçekleştirecek tüm illerimiz için Malatya’mızın da bildiğimi kadarıyla bin civarında hak sahibi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura ile kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar. Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya’da devlet millet el ele bu güzel şehri ayağa kaldırmak için tarihi bir çaba veriliyor. Bir yandan barınma ve şehrin dönüşümü için kolları sıvamışken bir yandan da ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret sarf ediyoruz. Merkezden verilen yoğun çabanın yanında Malatya Büyükşehir Belediyemiz, gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu göstererek nerede bir ihtiyaç varsa o alanda hizmet üretmek için çalışıyor. Gerçek belediyecilik, Malatya’yı ihya eden siyaset vizyonudur. Gerçek belediyeciliğin olduğu yerde algı ile yanılgı yaratan boş laflar olmaz. Gerçek belediyeciliğin olduğu yerde şahsi menfaatler değil milletin menfaati konuşur. Yapılan eserler konuşur, işler konuşur. İşte Malatya Büyükşehir Belediyemiz, depremden hemen sonra geçici barınma alanlarını ve ticaret merkezlerini hızla kurdu ve kullanıma sundu. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı’nı, yine Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi’ni, 100.Yıl Kent Parkı’nı, Beydağı Gençlik Kampı ve Tabiat Parkı’nı, Sürgü Spor Kompleksi’ni, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran pek çok yol ve kavşağı kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. Bu anlamda gerçek belediyeciliğin örneğini ortaya koyan Selahattin Başkan ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı Selahattin Bey, çok güzel eserlerle, hizmetlerle güzel bir icraatle inşallah görevi tabiî ki Malatya halkının takdiri ile o temiz, samimi oyları ile biz inanıyoruz ki AK Partiye, AK belediyeciliğe, Cumhur İttifakına vereceği destek ile Sami Er kardeşlimiz bayrağı devralacak. İnşallah gerçek belediyecilik bayrağını çok daha yükseklere çıkaracak”
ifadelerine yer verdi.
Program Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım, tarafından edilen dua ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.
Kaynak: BUSABAH gazetesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.