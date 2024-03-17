17 Mar 2024 - 18:07- Gündem

44 hizmetin açılışı yapıldı Deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira ödenek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, amaçlarının önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmak olduğunu kaydetti. Yılmaz, “Geçen sene merkezi idareden deprem bölgemize 930 milyar Türk Lirası harcama yaptık. 2024 yılı bütçemize ise sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık” dedi.