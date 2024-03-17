Gürkan’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gürkan,

“Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz”

dedi.

Aziz Türk milletinin, tarih boyunca önemli zaferler elde ettiğini vurgulayan Başkan Gürkan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüce Türk Milletimiz, tarihler boyunca nice zaferlere imza atmıştır. İşte bunlardan biri de bir Çanakkale Zaferi destanıdır. Milletimiz gösterdiği kahramanlıkla “Çanakkale Geçilemez!” olgusunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Çanakkale Zaferi, büyük imkânsızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakârlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

Kaynak: BÜLTEN