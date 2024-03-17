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Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor

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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar, kaldıkları konteyner kentte iftar için hazırlıklarını yapıyor.

Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor mask
Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor
Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor
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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar, kaldıkları konteyner kentte iftar için hazırlıklarını yapıyor.

Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor

AFAD koordinatörlüğünde Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alana kurulan konteyner kent, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için bir barınma merkezi olarak hizmet veriyor. 621 konteynerin yer aldığı alanda yaklaşık 2 bin 400 aile kalıyor.

Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor

Konteyner kentte yaşayan vatandaşlardan Seniha Aksoy, evlerini kaybettikten sonra devletin yanlarında olduğunu ve sahipsiz kalmadıklarını belirtti. Aksoy, "Rabbim baki kılsın, devlet her zaman 18 yaşındadır" diyerek devlete olan minnetini dile getirdi. Ayrıca, konteyner kentte bulunan yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını istedi.

Diğer bir depremzede Halime Bingöl ise,

"Depremden sonra önce yurtlarda kaldık, sonra buraya alındık. Şimdi Ramazan ayındayız, iftar için hazırlıklarımızı yapıyoruz"

şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor

Depremin ardından konteyner kentte yaşamaya başlayan vatandaşlar, zorlu koşullara rağmen birlik ve dayanışma içinde iftarlarını açıyor. Bu durum, devletin ve toplumun depremzedelere sahip çıktığını ve dayanışma ruhunun güçlü olduğunu gösteriyor.

Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kentte iftara hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mar 2024 - 17:08 - Yaşam

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