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“Helal paraymış” dedikleri olay Diyarbakır’da yaşandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Çelik, banka hesabına yanlışlıkla 12 bin TL'nin gönderildiğini fark etti.

“Helal paraymış” dedikleri olay Diyarbakır’da yaşandı mask
“Helal paraymış” dedikleri olay Diyarbakır’da yaşandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Çelik, banka hesabına yanlışlıkla 12 bin TL'nin gönderildiğini fark etti.

Parayı gerçek sahibine ulaştırmak için sosyal medya üzerinden arama yapan Çelik, parayı gönderen Veysi Taş ile iletişime geçti. Taş'ın teyidiyle parayı gerçek sahibine iade eden Çelik, insanlığın ölmediğini belirterek bu davranışıyla dikkat çekti.

“Helal paraymış” dedikleri olay Diyarbakır’da yaşandı

Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üç sene önce Mardin'den Çınar ilçesine yerleştiğini ve bir ay önce hesabına yanlışlıkla 12 bin TL'nin geldiğini fark ettiğini dile getirdi. Durumu sosyal medya hesapları aracılığıyla ilçe halkına ileten Çelik, paranın gerçek sahibine ulaşabilmek için çaba harcadı. Bu sayede Veysi Taş'ın kızının hasta olduğu bir sırada dikkatsizlikle parayı yanlış hesaba gönderdiği anlaşıldı.

“Helal paraymış” dedikleri olay Diyarbakır’da yaşandı

Taş ise esnaf olduğu için banka hesabına sık sık para aktarımı yapıldığını belirtirken, aynı zamanda hasta olan kızıyla ilgilenmek zorunda olduğunu ifade etti. Bu karmaşa içinde dalgınlıkla işlem yaparken yanlışlıkla parayı gönderdiğini açıkladı. Çelik'in sosyal medya aracılığıyla irtibata geçmesi üzerine parayı gerçek sahibine iade ettiğini öğrenen Taş, minnettarlığını dile getirdi.

Bu olay, insanların yardımlaşma ve dayanışma ruhunun hala güçlü olduğunu ve toplumsal değerlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mar 2024 - 17:04 - Yaşam

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