Suruç koyunu tescilleniyor

Şanlıurfa'da, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Hayvan Gen Kaynakları Koruma Projesi kapsamında, Suruç koyunu geçtiğimiz aylarda koruma altına alınmıştır.

Bu çalışmanın ardından, Suruç koyununun tescili için girişimlerde bulunulacaktır.

Suruç koyununun diğer ırklardan farklılık gösterdiği, baş yapısı, boyu, kuyruğu, kilosu ve süt verimi gibi özelliklerinin belirlendiği çalışmalar sonucunda tescil için başvuru yapılacaktır. Bu kapsamda, Suruç Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesine başvuruda bulunacak.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, Suruç koyununun tescil çalışmalarının önemine vurgu yaparak, bu tescilin bölgeye özgü bir koyun ırkının korunması ve geliştirilmesi için büyük bir adım olacağını ifade etti. Güneş, Suruç koyunu tescilinin Suruç için önemli bir gelişme olduğunu ve Suruç narından sonra bu koyunun da tescillenmesinin beklendiğini belirtti.

Suruç koyunu besleyen Mustafa Çevik ise Suruç koyununun diğer koyunlardan farklı özelliklere sahip olduğunu ve tescil edilmesini istediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir merkezi olan Suruç koyununun tescili ile birlikte, bu ırkın neslinin devamının sağlanması ve verim kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, tescil ile yetiştiricilere de ciddi devlet desteği sağlanması planlanmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı