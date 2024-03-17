Devletten arıcılara 25 milyon liralık destek

Adana, zengin bitki örtüsü ve sağlanan desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyor.

Kentte bulunan 2 bin 146 arıcının 500 bin kovanda ürettiği bal miktarı, son yıllarda artarak devam ediyor. 2020'de 12 bin 171 ton, 2021'de 12 bin 336 ton, 2022'de 12 bin 645 ton ve 2023'te 12 bin 900 ton bal üretilerek Adana, Türkiye'de ikinci sıraya yerleşti.

Arıcılık faaliyetleriyle ilgili eğitimlerin yıl boyunca devam ettiği Adana'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilere destek sağlıyor. Bu kapsamda, müdürlük 2 bin 146 işletmede bulunan toplam 434 bin 920 arılı kovan için 25 milyon 75 bin 480 lira arılı kovan desteği ödemesine başladı.

Adana'nın bal üretimindeki bu başarısı, hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de arıcılığın gelişimine destek oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı