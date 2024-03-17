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Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler

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Mevlana’nın huzur şehri Konya’da birbirinden güzel ve önemli gezilecek mekanlar bulunuyor. Tarihi, kültürel ve dini mirasıyla önemli bir yere sahip olan Konya’da gezilebilecek yerlere ilişkin detaylar haberimizde…

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler mask
Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler
Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler
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Mevlana’nın huzur şehri Konya’da birbirinden güzel ve önemli gezilecek mekanlar bulunuyor. Tarihi, kültürel ve dini mirasıyla önemli bir yere sahip olan Konya’da gezilebilecek yerlere ilişkin detaylar haberimizde…

Konya, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve tarihi, kültürel ve dini mirasıyla önemli bir şehir. Özellikle Mevlana ile özdeşleşmesi, yöresel yemekleri ve bazı turistik mekanları ile dikkat çeken Konya’da nereler gezilebilir? İşte cevabı…

İşte Konya'da gezilecek bazı yerler:

MEVLANA TÜRBESİ VE MÜZESİ

Konya'nın en ünlü turistik mekanı burasıdır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi ve yanındaki müze, ziyaretçilere Mevlevilik tarikatının tarihini, kültürünü ve felsefesini tanıtıyor.

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler


ALAEDDİN TEPESİ VE ALAEDDİN CAMİİ

Konya'nın merkezinde yer alan Alaeddin Tepesi, şehrin en yüksek noktasıdır. Tepenin üzerinde yer alan Alaeddin Camii, Selçuklu mimarisinin önemli örneklerinden biridir.

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler


KARAPINAR

Konya'nın doğusunda yer alan Karapınar, Türkiye'nin en büyük tuz gölü olan Tuz Gölü'ne ev sahipliği yapar. Ayrıca, Karapınar'da bulunan Meke Gölü ve Meke Krater Gölü de ziyaret edilmeye değerdir.

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler


KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Konya Arkeoloji Müzesi, şehrin tarihini ve kültürel mirasını sergiler. Müze, Neolitik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan dönemlere ait eserleri barındırır.

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler


KARATAY MEDRESESİ VE ÇİNİ MÜZESİ

13. yüzyılda Selçuklu döneminde yapılan Karatay Medresesi, günümüzde Konya Çini Müzesi olarak kullanılmaktadır. Müze, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserleri sergiler.

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler


KONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ

Konya Etnografya Müzesi, Konya'nın tarihini ve kültürel mirasını tanıtan bir müzedir. Müzede, geleneksel Konya evleri ve yaşam tarzı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler

KONYA'DA YEMEK KÜLTÜRÜ

Konya, yöresel lezzetleriyle de ünlüdür. Etli ekmek, tandır kebabı, beyran çorbası, kuzu tandır, etli yaprak sarma ve şekerpare gibi lezzetlerin tadılması öneriliyor.

Bu, Konya'da gezilecek bazı yerlerin sadece birkaçı. Şehirde daha birçok tarihi, kültürel ve doğal güzellikler bulunuyor.

Mevlana’nın şehri Konya’da gezilecek yerler

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17 Mar 2024 - 16:39 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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