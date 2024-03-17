Bingöl’de 18 Mart’ta kesinti: 4 ilçe elektriksiz kalacak

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Açıklamaya göre, 18 Mart 2024 Pazartesi günü, kesinti olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Yarın Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mah., Kabaoluk Mah., Güzgülü Köyü, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü bölgelerine,

Yarın Karlıova ilçesinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Kızılçubuk Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü bölgelerine,

Yarın Genç ilçesinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Yoldaşan Mah., Kültür Mah. bölgelerine,

Yarın 10.00 ile 16.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya Köyü, Tuzluca Köyü, Yoncalık Köyü bölgelerine,

Yarın Solhan ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mah., Arslanbeyli Köyü, Doğuyeli Köyü, İnandık Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Asmakaya Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.