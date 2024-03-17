17 Mar 2024 - 16:00 - Siyaset

Başkan Adayı Geçit Şahnahanlılara söz verdi

Şahnahan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Şahnahan’ın ciddi problemleri var. Bunların başında da imar sorunu var. İnşallah biz göreve geldiğimizde tarımsal alanları koruyarak, buranın imarını hızlı biçimde açacağız. Buranın altyapı problemleri de var. Sorunlarınızın hepsi çözüme kavuşacak. Şahnahan için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak; ben onun sözünü veriyorum” dedi.