Malatya’da ikinci kura çekimi tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılarak konutların bir kısmı sahiplerine verildi. Bu bağlamda yeni kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. O tarihle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde hazırlanan konutlar teslim edildi. İşte şehirlere göre teslim edilen konut sayısı:

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?

Hatay’da yapımına başlanan 46.000 konutun ilk etabı olan 7.275 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden 29.380 konutun ilk etabı olan 9.289 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman’da yapımı devam eden 34 bin 563 konutun ilk etabı olan 2 bin 798 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep’te 10 bin 90’ı il ve ilçe merkezlerinde, 608’i kırsalda olmak üzere ilk etapta toplam 10 bin 698 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ’da yapımı devam eden 3.913 konutun ilk etabı olan 2.255 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Diyarbakır’da yapımı devam eden 6 bin 887 konutun ilk etabı olan 1.423 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Adana’da yapımı devam eden 3 bin 326 konutun ilk etabı olan 1.589 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye’de yapımı devam eden 5.231 konutun ilk etabı olan 1.976 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kilis’te 1.103 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa’da yapımı devam eden 5.386 konutun ilk etabı olan 1.314 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya’da yapımı devam eden 23.527 konutun ilk etabı olan 6.181 konut hak sahiplerine teslim edildi.

MALATYA’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibi bulunuyor. Şehirde 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerinde, bin 41’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun teslimi yapıldı. Ayrıca 23.527 konutun yapımı devam ediyor.

İKİNCİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İkinci kura çekiminin bu hafta yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile merkezi bir kura çekiminin yapılacağı konuşuluyor. 19 Mart 2024 Salı günü ise kura çekimi için konuşulan tarih.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da yaptığı konuşmada,

“Biz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yıkılan evlerini verelim diye uğraşıyoruz. Şu anda binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz. Binlerce konut yapılıyor. Ayın 19’unda yine dağıtım törenimiz var. 75 bin evi dağıtmış olacağız. Bundan sonra da her ay 10 bin, 15 bin evi hak sahiplerine teslim edeceğiz”

ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Malatya’da yaklaşık 2 bin konutun bu kura çekiminde hak sahiplerine verileceği ifade ediliyor.