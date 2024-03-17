Yıldırım: “Malatya onlara teslim edilmemeli”

Mahalle toplantıları ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilal Yıldırım, “Malatya’da ahlaklı belediyecilik dönemini biz başlatacağız. Çürük zemine çürük bina yapan müteahhitlerin suç ortağı zihniyete Malatya bir kez daha teslim edilmemeli” dedi.

MAŞTİ’de bulunan esnafları ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, burada esnaflardan ve vatandaşlardan destek isteyip, sohbet etti.

“SADECE GÖNLÜNÜZÜ DEĞİL, OYLARINIZI DA BİZE VERİN”

Bilal Yıldırım,

“Sadece gönlünüzü değil, oylarınızı da bize veriniz. Değişimi vatandaşımız yapacak. Malatya’da değişimin zamanı geldi. Yorulanları, iş yapamaz duruma gelenleri, proje üretemeyenleri artık Malatya’nın geleceği için değiştirmek lazım. Harun gibi gelip Karun gibi Malatyalıların üzerinde saltanat kuranların bitme dönemi gelmiştir. Bu değişimi Yeniden Refah Partisi ile gerçekleştireceğiz. Yeniden Refah Partisi beklentilerin çok üzerinde bir oy alacak”

sözlerine yer verdi.



Mahalle toplantıları ve esnaf ziyaretlerinde de bulunan Bilal Yıldırım,

“Malatya, 24 Ocak 2020 depreminden sonra önlem alınmaması ve tedbir geliştirilmesi nedeniyle de 6 Şubat depreminde büyük ve ağır bir yara aldı. Elazığ depreminden sonra yan gelip yattılar, 6 Şubat depreminde suçüstü yakalandılar. Malatya’da son 20 yılda yeni kurulan merkezler yerle bir oldu. Yüzbinlerce Malatyalı ahlaklı yönetilmeyen belediyeler nedeniyle 30-40 yıllık birikimlerini kaybetti. Malatya’da ahlaklı belediyecilik dönemini biz başlatacağız. Çürük zemine çürük bina yapan müteahhitlerin suç ortağı zihniyete Malatya bir kez daha teslim edilmemeli. Yönettikleri belediye şirketleri batık duruma düşerken, kendi aile şirketleri holdingleşenlere Malatya bir kez daha teslim edilmemeli”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN