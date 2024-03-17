- Gündem

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dörtyol mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1'i ağır, 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin, kaza, trafik kazası, yaralı, Dörtyol mevki, motosiklet

17 Mar 2024 - 15:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL