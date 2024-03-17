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Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor

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Sivas'ta, 2003 yılında kurulan Şehitler Müzesi, kahramanların eşyalarını sergileyerek onların anılarını yaşatıyor. Müzede, mektup, şiir, çakmak gibi birçok emanet bulunuyor ve toplamda 154 şehidin eşyaları ziyaretçilere sunuluyor.

Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor mask
Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor
Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor
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Sivas'ta, 2003 yılında kurulan Şehitler Müzesi, kahramanların eşyalarını sergileyerek onların anılarını yaşatıyor. Müzede, mektup, şiir, çakmak gibi birçok emanet bulunuyor ve toplamda 154 şehidin eşyaları ziyaretçilere sunuluyor.

Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, müzenin Türkiye'deki tek örneği olduğunu belirterek, şehitlerin emanetlerini sergilemenin amacının onları unutturmamak olduğunu vurguladı. Müzede, şehitlerin çocukluk eşyalarından tutun da mektuplarına kadar birçok değerli eşyanın titizlikle saklandığına dikkat çekti.

Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor

Deveci, özellikle Bedirhan bebeğin emziği ve yeleğinin yanı sıra diğer şehitlerin özel eşyalarının da sergilendiğini ifade etti. Müzede bulunan eşyalar arasında Kenan Ardıç'ın kamuflajı gibi sembolik eşyaların da bulunduğunu söyledi.

Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor

Sivas'ta şehitlerin emanetlerinin sergilendiği bu müze, ziyaretçilere kahramanların fedakarlıklarını ve vatanları uğruna verdikleri mücadeleyi hatırlatıyor.

Kahramanların emanetleri: Şehitler Müzesi'nde anılar yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mar 2024 - 15:19 - Yaşam

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