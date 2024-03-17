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Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti

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Adana'da meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti mask
Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti
Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti
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Adana'da meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan diğer 3 kişi ise tedavi altına alındı.

Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti

Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda gerçekleşti ve yaklaşık 20 aracın karıştığı bir zincirleme kazaydı. Bu kaza sonucunda Ceyda Güler Erkoç (26) ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ancak ne yazık ki, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan hamile kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç'un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti

Cenaze işlemleri için yapılan otopsinin ardından Erkoç'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Bu üzücü kaza, ailesi ve yakınlarını derinden etkilediği gibi, trafik güvenliği konusunda da önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mar 2024 - 15:15 - Asayiş

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