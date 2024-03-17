Adana'da zincirleme trafik kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan diğer 3 kişi ise tedavi altına alındı.

Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda gerçekleşti ve yaklaşık 20 aracın karıştığı bir zincirleme kazaydı. Bu kaza sonucunda Ceyda Güler Erkoç (26) ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ancak ne yazık ki, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan hamile kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç'un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Cenaze işlemleri için yapılan otopsinin ardından Erkoç'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Bu üzücü kaza, ailesi ve yakınlarını derinden etkilediği gibi, trafik güvenliği konusunda da önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı