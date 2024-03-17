Ağrılı milli sporcu, kız çocuklarını kayaklı koşu sporuyla buluşturuyor

Ağrı'nın gururu milli sporcu Zozan Malkoç, ulusal birinciliklerinin yanı sıra Balkan Kupası'nda da başarılar elde ederek Türk bayrağını gururla dalgalandırıyor.

Ancak Malkoç'un başarıları sadece kendi spor kariyeriyle sınırlı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin yetişmesine de katkı sağlıyor.

Kayaklı koşu sporunda kazandığı madalyalarla tanınan Malkoç, şimdi Ağrı Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü bünyesinde kayaklı koşu antrenörlüğü yapıyor ve özellikle kız çocuklarını bu sporla buluşturuyor. Kendi izinden gelecek sporcuların yetişmesine öncülük etmek için yaklaşık 20 sporcuyla çalışmalarını sürdüren Malkoç, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmayı hedefliyor.

Zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Malkoç, şunları dile getirdi:

"Kayaklı koşu sporunu 13 yıldır yapıyorum. Bu spor, engebeli arazide yapılan iniş-çıkış ve düzlük alanda gerçekleşen bir spor dalıdır ve dünyanın en zor sporları arasında yer alır. İlkokul 4. sınıfta beden eğitimi öğretmenimin teşvikiyle başladım. Birçok ulusal ve uluslararası yarışmada madalya kazandım ve memleketim ve ülkem adına gurur duyduğum başarılar elde ettim. Şu anda Ağrı'da kar imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen, Gençlik Spor Merkezi'nde antrenör olarak çalışmaktayım ve alt yapıyı geliştiriyorum. Kız çocuklarını da bu sporla tanıştırarak geleceğin milli sporcularını yetiştirmek istiyorum."

Malkoç'un özverili çalışmalarıyla Ağrı'da kayak sporunun gelişimine katkı sağladığı ve gelecek nesillerin sporla buluşmasını sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı