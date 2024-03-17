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Dev Orkinos balığı şaşkınlık yarattı

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Elazığ'da, Saroz Körfezi'nde avlanan bir grup balıkçı tarafından yakalanan devasa boyuttaki orkinos balığı, şehirdeki bir balıkçı dükkanı önünde sergilenerek vatandaşları hayrete düşürdü.

Dev Orkinos balığı şaşkınlık yarattı mask
Dev Orkinos balığı şaşkınlık yarattı
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Elazığ'da, Saroz Körfezi'nde avlanan bir grup balıkçı tarafından yakalanan devasa boyuttaki orkinos balığı, şehirdeki bir balıkçı dükkanı önünde sergilenerek vatandaşları hayrete düşürdü.

Dev Orkinos balığı şaşkınlık yarattı

1 metre 74 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki bu dev orkinos, geçenleri adeta büyüledi.

Balıkçılar tarafından tezgah önünde sergilenen dev orkinos, çevredeki insanların ilgi odağı haline geldi. Meraklı vatandaşlar, dev balığı görmek için sıraya girip fotoğraf çekmek için çaba harcadılar. Balığın kilosunun 250 liradan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Dev Orkinos balığı şaşkınlık yarattı

Saroz Körfezi'nde yakalanan bu dev orkinos hakkında konuşan balıkçı Ramazan Erdoğan,

"Balığımız 82 kilo ağırlığında ve 1 metre 74 santimetre uzunluğunda. Tezgahımızda sergiliyoruz. Kilosu 250 liradır. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ilk defa gören vatandaşlar çok şaşırıyor. Resim çektirmek için çaba gösteriyorlar"

dedi.

Elazığ'da nadir görülen böylesine büyük bir orkinos balığının sergilenmesi, şehir sakinlerinin ilgisini çektiği gibi balıkseverlerin de dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mar 2024 - 15:07 - Yaşam

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