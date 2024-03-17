Raylardan geçmeye çalışan yaşlı adam lokomotifin çarpmasıyla yaralandı

Elazığ'ın merkezinde, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan tren raylarında yaşanan bir kaza sonucunda, 80 yaşındaki bir adam lokomotifin çarpmasıyla yaralandı.
Olay, Nenehatun Sokak mevkiinde meydana geldi. Tren garına doğru ilerleyen bir lokomotif, raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamı fark etmedi ve çarpma sonucu yaraladı. Lokomotifin makinisti, hızını keserek ve ikaz yaparak son anda adamın lokomotifin altında kalmasını engelledi, ancak çarpmanın etkisiyle adam rayların kenarına savruldu.
Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili detayları belirlemeye çalıştı.
Yaşanan kaza, rayların yakınında dikkatsizce dolaşmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Olayın ardından soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.