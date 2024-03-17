Silahla kadını omuzundan vuran şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde önceki gün Gülay B.(54), ile T.B., isimli şahıs arasında tartışma çıkmış ve T.B., tabancayla Gülay B’ye ateş ederek omuzundan vurmuştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gülay B., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Meydana gelen olay sonrası kaçarak kayıplara karışan T.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şahıs Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde saklandığı adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Silahıyla birlikte yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.