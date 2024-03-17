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Kardeş kavgası kanlı bitti: Baba öldü, katil zanlıları yakalandı

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan bir baba hayatını kaybetti.

Kardeş kavgası kanlı bitti: Baba öldü, katil zanlıları yakalandı mask
Kardeş kavgası kanlı bitti: Baba öldü, katil zanlıları yakalandı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşanan bir olayda, 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan bir baba hayatını kaybetti.

Aynı olayda baba ile birlikte eşi ve küçük oğlu da yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlıları olan 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Kardeş kavgası kanlı bitti: Baba öldü, katil zanlıları yakalandı

Olay, dün gece Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, H. (32) ve A. Açıkbaş (37) isimli kardeşler, mal ve arazi alıp-verme konusunda babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile yaşadıkları anlaşmazlık sonrasında çatışmaya girmişlerdi. Anlaşmazlığın bir sonucu olarak, 2 kardeş babalarının tarlasında bulunan fıstık ağaçlarına zarar vermişlerdi. Ancak bu da yetmemiş olacak ki, dün gece geç saatlerde iki kardeş babalarını tehdit etmişler ve aileleriyle birlikte köyden ayrılmak üzere olan baba ile ailesine pusu kurmuşlardı.

Kardeş kavgası kanlı bitti: Baba öldü, katil zanlıları yakalandı

Oğulları tarafından bıçaklanan baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi ve küçük oğlu ise hafif yaralarla atlattılar ve tedavileri devam ediyor.

Olayın ardından kaçan 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.

Bu üzücü olay, Oğuzeli ilçesinde yaşayan insanları derinden üzmüş durumda. Olayın detayları ve nedenleri üzerindeki soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mar 2024 - 14:56 - Gündem

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