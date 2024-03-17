Ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 3 maden ocağı tespit edilerek imha edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kilimli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri ile birlikte hareket edildi.

Operasyon neticesinde, ruhsatsız olarak işletilen maden ocaklarında 15 ton kömür, 1 adet vagon ve 70 metre ray ele geçirildi. Ancak, bu eşyaların doğal yaşam alanlarında bulunması nedeniyle, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyon, doğal kaynakların korunması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu olay, doğal yaşam alanlarının korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi yolunda atılan olumlu adımların bir göstergesi olarak nitelendirilebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı