Bakan’dan perişan haldeki Malatya Stadyumu açıklaması

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya Stadyumu’nda bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, Malatyaspor’u Süper Lig’de görmek istediklerini ifade ederek, bazı desteklerde bulunacaklarını ifade etti. Stadyuma ilişkin konuşan Bak,

“Zeminde bakımlar devam ediyor. Tribünlerde ve localarda depremzede vatandaşlarımızın burada misafir olması nedeniyle bazı hasarlar oluşmuş. Onları yeniden tamamlayıp yeni sezona stadı yetiştireceğiz”

dedi.

“STADI ELDEN GEÇİRECEĞİZ”

Malatya Stadyumu’nda bazı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak,

“Bugün Malatya'mızdayız. Malatya'da bir dizi spor tesisinin açılışıyla ilgili olarak geldik. Aynı zamanda da tabii yeni Malatya Stadı’mızın son durumuna bir bakalım dedik. Zeminde bakımlar devam ediyor. Bunun dışında da tabii tribünlerde ve localarda depremzede vatandaşlarımızın burada misafir olması nedeniyle bazı hasarlar da oluşmuş. Onları yeniden tamamlayıp yeni sezona stadı yetiştireceğiz, hazırlayacağız. Zaten şu anda da çok fazla bir sorun gözükmüyor ama biz süratle yeniden stadı elden geçireceğiz”

sözlerine yer verdi.

5 BİN KİŞİLİK SPOR SALONUNUN AÇILIŞI OLACAK

“Onun Spor Toto kaynaklarımızla, Bakanlığımız kaynaklarıyla ve Malatya Belediyesiyle birlikte inşa ettiğimiz beş bin kişilik Orduzu’daki spor salonunu ve yanındaki jimnastik salonunun açılışını yapacağız” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Bak,

“Ardından Beydağı bu bölgenin en büyük gençlik kamplarından bir tanesi. Orada onun açılışını yapacağız. Gençlerimizin de kamp yapmaları, sosyal aktivitelere katılmaları açısından çok önemli. Bu bölgenin de ihtiyacı vardı. Onu da tamamlamış oluyoruz. Ayrıca tabii Melekbaba Mahallesi, Kaynarca mevkiinde de spor tesislerimizin yapımları devam ediyor. Onlarla ilgili konuları görüştük”

sözlerini aktardı.

2 BİN KİŞİLİK YENİ YURT

Malatya’da yeni yurt projesiyle ilgili konuşan Bakan Bak,

“Bir de Malatya'mıza iki bin kişilik Kredi Yurtlar Kurumumuzla yurt projesini bu görüştük. Onu da yapımına başlayacağız. Sonra üniversite kampüsü içerisindeki yine bir yurdumuzu da yenileyeceğiz. Onun için de gene iki bin kişilik kapasiteli bir yurt daha yapacağız. Yani toplamda dört bin kapasiteli bir yurt ilavesi Malatya'mıza yapmış olacağız. Onlarla ilgili süreçler hızla devam ediyor”

ifadelerini kullandı.

“Tabii spor faaliyetleri açısından da Malatya'mızın her ilçesine dokunmuşuz. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Gençlik merkezleri halı sahalar, salonlar, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok eser tamamlanmış”

diyen Bak, sözlerine şöyle devam etti:

“CUMHURBAŞKANI’MIZ TALİMAT VERDİ”

“Malatya'mızın öncelikle depremden ayağa kalkması için hep beraber Devlet olarak çalışıyoruz, Hükûmetimiz çalışıyor. Konutların inşaatları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımıza hepimize talimat verdi. Herkes kendi üzerine düşen konuları takip edip kısa sürede tamamlaması için, ben de Gençlik ve Spor'la ilgili konuları yakından takip ediyoruz. İnşallah çok kısa sürede de biz hızla eksiklerimizi tamamlayıp Malatya'mıza Malatya'nın gençlerine hizmet edeceğiz.

“MALATYASPOR’LA İLGİLİ DESTEKLERİMİZ OLACAK”

2018’de de ben bakandım. Buranın açılışı nasip olmuştu. Şimdi burada gene tekrar böyle bir makyajını düzelteceğiz. Toparlayacağız stadyumumuzu. Hep beraber bir değerlendirme yaptık. Malatyaspor için de bazı desteklerimiz olacak inşallah. Onların da kamp tesislerinde hasarlar var. Onun dışında tabii bazı ekonomik konuları var değerlendirdik. İnşallah Malatyaspor'u tekrar sahalarda göreceğiz. İnşallah bir Süper Lig'e bekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Tabii kolay değil. Bu travmayı azaltarak inşallah çok daha iyi noktalara gelecekler.

Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı hakikaten Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapıyoruz. Bir spor devrimi yaşanıyor ülkemizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten bütün illerimizdeki tesislerimizi yeniliyoruz. Yenisini yapıyoruz veya yeni alanlarda çocuklarımıza spor imkanı sağlıyoruz. Bundaki en büyük amacımız bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar başta olmak üzere onlarla mücadele etmek. Onun için herkese, bütün ailelere buradan tekrar söylüyoruz. Çocuklarımızı yüzme havuzlarına getirin, spor tesislerimize getirin, spor yapmalarını sağlayın. Burada ücretsiz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yaklaşık on milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Ve devam ediyor. 700’e yakın olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu yapıldı ve yüz bin bunun dışında da yüze yakında inşaatı devam ediyor. Yenileri de yapıyoruz. Yani mahallelere kadar neredeyse yüzme havuzu yapmaya başladık. Bu çok önemli gençler için.”

Bakan Bak, son olarak

“Sporla ilgili, gençlikle ilgili yatırımları yerinde görmek için, açılışları yapmak için geldik. Tekrar Malatya'mıza geçmiş olsun diyoruz. On bir ilimizdeki bu büyük afet hepimizi çok etkiledi. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konutları teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu bölgeye sık sık geliyor ve yakından takip ediyor bütün konuları”

diye konuştu.