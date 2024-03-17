Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor’a kaybeden Sivasspor'un galibiyet hasreti sürüyor. Kırmızı-beyazlılar ligdeki son 3 maçını da kazanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-1 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Ligde son galibiyetini 27. haftada sahasında Pendikspor’u 4-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 28. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 29. haftasında evinde Alanyaspor’a 2-1 yenilen Sivas temsilcisi, 30. haftada deplasmanda Adana Demirspor’a 4-1 mağlup olarak son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 30 haftada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 38 puan topladı.
Sivasspor, ligin 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.