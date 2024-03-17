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Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü

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Batman'ın merkezindeki Kuyubaşı Mahallesi'nde dün gece yaşanan bir olayda, R.B. adlı bir kişi, dini nikahlı eşi Esra Yılmaz (25) ve kendisinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği Rukmetin Özdemir (25) ile tartıştı.

Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü mask
Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü
Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü
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Batman'ın merkezindeki Kuyubaşı Mahallesi'nde dün gece yaşanan bir olayda, R.B. adlı bir kişi, dini nikahlı eşi Esra Yılmaz (25) ve kendisinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği Rukmetin Özdemir (25) ile tartıştı.

Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve R.B., Yılmaz ve Özdemir'e ateş açtı.

Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı ve ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Mar 2024 - 14:03 - Gündem

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