Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü

Batman'ın merkezindeki Kuyubaşı Mahallesi'nde dün gece yaşanan bir olayda, R.B. adlı bir kişi, dini nikahlı eşi Esra Yılmaz (25) ve kendisinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği Rukmetin Özdemir (25) ile tartıştı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve R.B., Yılmaz ve Özdemir'e ateş açtı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı ve ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı