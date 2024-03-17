Silahlı kavga: Dini nikahlı eş ve iddia edilen kişi öldü

Batman'ın merkezindeki Kuyubaşı Mahallesi'nde dün gece yaşanan bir olayda, R.B. adlı bir kişi, dini nikahlı eşi Esra Yılmaz (25) ve kendisinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği Rukmetin Özdemir (25) ile tartıştı.
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve R.B., Yılmaz ve Özdemir'e ateş açtı.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı ve ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.