17 Mar 2024 - 13:59 - Yaşam

Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün etkili olan kar yağışıyla bir kez daha beyaz bir örtüyle kaplandı, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.