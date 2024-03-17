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Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor

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Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün etkili olan kar yağışıyla bir kez daha beyaz bir örtüyle kaplandı, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor mask
Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor
Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor
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Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün etkili olan kar yağışıyla bir kez daha beyaz bir örtüyle kaplandı, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor

Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, milli park içindeki kayak merkezlerinde kayak yapma fırsatı buldular. Ramazan ayında kayak yapan vatandaşlar, büyüleyici manzaranın keyfini çıkardılar. Ilgaz Dağı'ndaki muhteşem manzaralar dronlar aracılığıyla görüntülendi.

Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor

Ramazan ayında kayak yaptığını belirten Furkan Yaman,

“10 yaşından beri kayak yapıyorum. Eğitim gördüğüm Kastamonu Üniversitesi’nden bir etkinlik vesilesiyle geldik. Benim çocukluğum Ilgaz Dağı’nda geçti, bunun için yeri ayrı. Ilgaz herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Birçok tesiste kayak yaptım ama Ilgaz Dağı'nın kar kalitesi ve atmosferi çok güzel. İlk kez Ramazan ayında kayak yapıyorum. Ama hava soğuk olmadığı için çok su ihtiyacı olmuyor”

dedi.

Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kastamonu, Çankırı, Ilgaz Dağı, kar yağışı, kayak merkezi, Furkan Yaman

17 Mar 2024 - 13:59 - Yaşam

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