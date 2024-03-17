Ilgaz Dağı, mart ayında karla kaplanarak ramazan ayında kayak keyfi sunuyor

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün etkili olan kar yağışıyla bir kez daha beyaz bir örtüyle kaplandı, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, milli park içindeki kayak merkezlerinde kayak yapma fırsatı buldular. Ramazan ayında kayak yapan vatandaşlar, büyüleyici manzaranın keyfini çıkardılar. Ilgaz Dağı'ndaki muhteşem manzaralar dronlar aracılığıyla görüntülendi.
Ramazan ayında kayak yaptığını belirten Furkan Yaman,
“10 yaşından beri kayak yapıyorum. Eğitim gördüğüm Kastamonu Üniversitesi’nden bir etkinlik vesilesiyle geldik. Benim çocukluğum Ilgaz Dağı’nda geçti, bunun için yeri ayrı. Ilgaz herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Birçok tesiste kayak yaptım ama Ilgaz Dağı'nın kar kalitesi ve atmosferi çok güzel. İlk kez Ramazan ayında kayak yapıyorum. Ama hava soğuk olmadığı için çok su ihtiyacı olmuyor”
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.