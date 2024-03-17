Köpeğe acımasız saldırı: Şahıs ve iş yeri çalışanı adliyeye sevk edildi

İzmir'in Urla ilçesinde, bir köpeğe hortum, sandalye ve kürekle acımasızca saldıran şahıs ile olay sırasında müdahale edemeyen bir iş yeri çalışanı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi'nde gerçekleşti. Evine yakın bir yerde araç lastik tamiri yapılan komşu iş yerine giden M.K. isimli kişi, iş yerinin önünde zincirle bağlı olan köpeğe hortumla saldırdı. Şahıs, köpeği defalarca hortumla vurduktan sonra hayvanın kaçmasını engellemek için motosikleti devirdi ve köpeğin başına bir demirle vurdu. Ardından eline aldığı kürekle köpeğe vurmaya devam etti. Bu sırada iş yeri çalışanının ise çocuğunun korkusu nedeniyle müdahale edemediği belirtildi. Saldırı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Köpeğin başı yarılarak ciddi şekilde yaralandı ve sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

M.K.'nin köpeğe saldırması sosyal medyada büyük tepki çekerken, jandarma tarafından başlatılan soruşturma sonucunda saldırgan ve olay sırasında müdahale edemeyen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. Saldırgan M.K.'nin jandarmadaki ifadesinde, köpeğin aracına zarar verdiği için saldırdığını belirttiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından her iki şahıs da adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı