11 ayrı suçtan 10 yıldır aranan şüpheliyi jandarma yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çember operasyonu, 10 yıldır firari durumda olan ve 11 ayrı suçtan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilirken, titiz planlama ve takip çalışmaları neticesinde S.K. isimli şahsın Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gaziantep'te jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu, halkın güvenliği ve adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı