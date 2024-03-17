CHP’den her gün 500 kişilik iftar yemeği

500 kişilik hazırlanan iftar yemeği etkinliğini koordine eden Ağbaba’nın danışmanı Hasan Kara, CHP Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Hülya Karakul ve önceki dönemin CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın destekleriyle iftar yemeği etkinliği mahallelerde gerçekleştirilmeye başlandı.

Ramazan ayı hem gönüllere hem de sofralara taht kuruyor. Bu mübarek ayın gelmesiyle birliği, beraberliği, dayanışmayı bir arada tutmak için çeşitli etkinlikler yapılıyor. CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’nın desteğiyle maddi durumu iyi olmayan vatandaşların olduğu bölgelerde iftar yemeği etkinliği yapılıyor. CHP Battalgazi İlçe Başkanı Hülya Karakul,

“Her gün Yeşilyurt ve Battalgazi bölgesinde yaklaşık 500 kişiye Veli Ağbaba sponsorluğunda yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz”

dedi.

Veli Ağababa’nın danışmanı Hasan Kara, mahallede düzenledikleri iftar yemeği sayesinde dayanışma içinde olduğunu söyleyerek,

“Ramazan başlangıcından itibaren her gün 2 ayrı bölgede iftar yemekleri veriliyor. Salı gününden itibaren bunu 3’e çıkartıp 3 ayrı bölgede yemek vereceğiz. Genellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere katkı sunabilmek ve dayanışmayı arttırabilmek amacıyla bir araya geliyoruz”

şeklinde konuştu.

BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT BÖLGESİNDE 500 KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

Ramazan ayında yapılan bu etkinlikten memnun kaldığını söyleyen CHP Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş,

“Böyle bir etkinliği Veli Bey'in bize sunmuş olmasından çok memnunuz. Her bölgede, her akşam, her iftarda 500 kişilik yemek dağıtıyoruz. Bir Battalgazi ve Yeşilyurt bölgesinde bunu 3’e çıkaracağız inşallah. Bugün Hacıabdi Mahallesi’ndeyiz. Vatandaşların yoğun ilgisi var. Tanışma açısından çok güzel bir etkinlik oldu. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz”

şeklinde konuştu.

“VELİ AĞBABA SPONSORLUĞUNDA YEMEK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Hülya Karakul, Ramazan ayı boyunca iftarda yemek dağıtmayı sürdüreceklerini ve adaylarımıza gösterilen ilgiyi söyleyerek,

“Biz her gün Yeşilyurt ve Battalgazi bölgesinde yaklaşık 500 kişiye Veli Ağbaba sponsorluğunda yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunu da inşallah Ramazanlık bitene kadar devam ettireceğiz. Hem Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerine hem de il geneli olarak çok güzel geliyoruz. Veli Ağababa'ya olan ilgi alaka çok çok güzel. Adaylarımıza olan ilgi alaka çok çok güzel. Umarım tam bunu başarıyla tamamlayıp adaylarımızı başkan olarak göreceğiz”

sözlerine yer verdi.

Ramazan ayının anlam ve önemine değinen önceki dönemin CHP İl Başkanı Enver Kiraz,

“Burada Battalgazi ilçe başkanımız, Battalgazi adaylarımız ve onlarla birlikte vatandaşlarımızla iftar yemeğinde bir araya geliyoruz” dedi. Kiraz, son olarak Ramazan ayına denk gelen seçim için iyi dileklerini söyleyerek, “Seçim bu aya denk geldi. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı zamanda seçime 2 hafta kadar bir süre var. 2 haftanın sonunda hem Malatya'da hem büyük şehirde hem de ilçelerimizde Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere bir önemli başarıya imza atacağımızı görüyoruz. Sahada bunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde gerçekten çaba sarf eden adaylarımızla birlikte Malatya'yı yöneteceğiz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.