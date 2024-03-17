Sami Er: “Sanayi esnafı ne derse onu yapacağız”

Seçim çalışmaları kapsamında depremde ağır hasar gören yerlerden biri olan Yeni Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, burada esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi, göreve geldiklerinde neler yapacaklarını anlattı.

Birçok iş yerinin ağır veya orta hasarlı durumda olduğu sanayi sitesinde çalışmaya devam eden esnafın sanayinin geleceği noktasındaki endişelerine de cevap veren Sami Er, göreve geldiklerinde her platformda dediği gibi ‘Malatya’yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz’ sloganı ile hareket edeceklerini söyledi.

“ÇOĞUNLUK NE DERSE ONU YAPACAĞIZ”

31 Mart akşamı Malatyalıların teveccühü ile göreve geldiklerinde kentin imarı ve inşası için vakit kaybetmeden iş başı yapacaklarını vurgulayan Er, sanayi sitesinin durumu ile ilgili de atacakları adımları belirtti. Sanayi esnafının bu konuda kafalarında soru işaretlerinin olduğunu ifade eden Er,

“Biz her zaman dediğimiz gibi Malatya’yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. Burayı da siz ne derseniz, çoğunluk ne derse onu yapacağız. Yani yeni bir yer yapın derlerse ya da yerinde dönüşüm derlerse inşallah göreve geldiğimizde buna sanayi esnafı ile birlikte karar vereceğiz”

diye konuştu.

Geçmişteki TOKİ ve Emlak Konut tecrübesi ile 1 Nisan itibariyle Malatya’da depremin izlerini silme adına ekibiyle durmadan çalışacaklarını dile getiren Er,

“Halkımız bu hususta bize kesinlikle güvensin. Bizler görev aldığımız andan itibaren tüm bu sorunları çözme adına büyük gayret göstereceğiz. Görevimiz süresince her zaman çoğunluğun dediği olacak. Ortak akıl ile hareket edeceğiz. Burada kesinlikle hiçbir esnafımızın hakkı gasp edilmeyecek. Çünkü başkasının malı kesinlikle başkasına verilemez biz bunun garantörüyüz"

dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er daha sonra, Kanalboyu’nda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan İftar Çadırı’na geçerek burada vatandaşlarla birlikte sıraya girdi, iftarını açtı.

Vatandaşlarla birlikte iftarını açan Sami Er, çıkışta ise halkla sohbet etti, Ramazan’ı Şeriflerini tebrik ederek sohbet etti.

Kaynak: BÜLTEN