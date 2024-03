Malatya’da depremzede yetimlere nakdi destek

“Bu Ramazan Sensiz Olmaz” sloganıyla yardım çalışmaları gerçekleştiren Kızılay, yaptığı ihtiyaç tespitleriyle deprem bölgesinde özellikle kırılgan aile gruplarından belirlenen 532 yetime temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik aylık 2 bin TL’lik düzenli destek vermeye başladı. Depremlerden etkilenen 10 ilde anne, baba veya her iki ebeveynini kaybetmiş yetim ve öksüz kalmış çocuklara verilen düzenli nakit destekler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Malatya, Elâzığ ve Diyarbakır’da uygulanıyor.

Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde gerçekleştirdiği Yetim Destek Programı ile 3 bin 235 ebeveyn kaybı yaşamış çocuğa 14 milyon 791 bin 500 TL’lik destek sağlarken 532 yetime de aylık 2 bin TL düzenli yardım ulaştırıyor. Yapılan bu destek yetim çocuklar 23 yaşına gelene kadar devam edecek.

10 İLDE DESTEK ÇALIŞMASI

Türk Kızılay, şubeleriyle birlikte her yıl yaklaşık 50 bin ebeveyn kaybı yaşamış çocuğa yönelik ayni veya nakdi yardım çalışmaları yürütüyor. “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” sloganıyla yardım çalışmalarını artırarak gerçekleştiren Kızılay, yaptığı ihtiyaç tespitleriyle de deprem bölgesinde özellikle kırılgan aile gruplarından belirlenen 532 yetime temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik aylık 2 bin TL’lik düzenli destek vermeye başladı. Depremlerden etkilenen 10 ilde anne, baba veya her iki ebeveynini kaybetmiş yetim ve öksüz kalmış çocuklara verilen düzenli nakit destekler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Malatya, Elâzığ ve Diyarbakır’da uygulanıyor.

3 BİN 235 YETİME 14 MİLYON 791 BİN 500 TL’LİK YARDIM

Kızılay, destek verdiği on binlerce yetim, öksüz için uyguladığı Yetim Destek Programı’nın kapsayıcı hizmet anlayışıyla, her çocuğu iyi bir birey olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Kızılay’ın yetimlere yönelik deprem bölgesinde uyguladığı yardım programıyla 3235 ebeveyn kaybı yaşamış çocuğa 14 milyon 791 bin 500 TL’lik yardım ulaştırıldı. Kızılay Yetim Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri iş birliği ile Kızılay Şubeleri, Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezlerinden kurulan profesyonel ekiplerle gerçekleştiriliyor. Program ile yardım çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenleyen Kızılay, her çocuğun sosyal etkileşime girebileceği organizasyonlarla toplumla iç içe olmalarını sağlıyor. Ayrıca uzman ekipler tarafından yürütülen psikososyal destek süreçleriyle de yetimlerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına odaklanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı