Ramazan’da artık karpuz değil portakal var

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında vatandaşlar iftar sonrasında karpuz ve kavunları bol bol tüketmekteydi. Fakat bu yıl vatandaşlar, karpuz ve kavunun henüz sezonu gelmediği için yerine portakalı tercih ediyor.

Ramazan ayında karpuz ve kavun yerini portakala bıraktı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yemeklerin ardından vatandaşların vazgeçilmezi olan karpuz ve kavun, yerini portakala bıraktı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm ülkede vatandaşlar, oruçlarını tutmaya başladı. İftar yemeklerinin ardından hem sağlık hem de keyif açısından vatandaşlar çay ve meyve tüketmeyi de ihmal etmiyor. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında vatandaşlar, iftar sonrasında karpuz ve kavunları bol bol tüketmekteydi. Fakat bu yıl vatandaşlar, karpuz ve kavunun henüz sezonu gelmediği için yerine portakalı tercih ediyor. Portakalın 4 mevsimde de tüketildiği bilinirken, özellikle Ramazan ayında talebin epeyce arttığı öğrenildi.

“BU SENENİN RAMAZAN AYI MEYVESİ PORTAKAL OLDU”

Eskişehir’de yıllardır manav sektöründe hizmet veren ve ilk defa portakalın bu kadar rağbet gördüğünü dile getiren esnaf Murat Kestel,

"Ramazan ayında eskiden vatandaşlar karpuz kavun alırlardı, şimdi portakala rağbet göstermeye başladılar. Karpuz çıkmayınca, mevsimi olmayınca ve haliyle fiyat da iyi olunca portakal bu senenin Ramazan ayı meyvesi oldu. Portakalın şu anda tam yeme zamanı. Tat olarak şu anda bu mevsim yenilmek için en doğru zaman. Portakal, yazın da satılan bir ürün olduğu için yaz portakalı diye de geçiyor. Dolayısıyla sıkmaya falan alıyorlar. Yazın kışın hiç fark etmeksizin satılıyor ama portakalın asıl yenecek zamanı tam bu aralar. Portakal, genel olarak bu zamanda hem sulu hem de tatlı olur. Haliyle onun için bu meyveye yöneliyorlar. Fiyatlar da uygun olduğu için vatandaşlar genelde tercih ediyorlar portakalı. Kilosu bizde 10 lira. Bu fiyata başka bir meyve bulamazsınız. Gördüğünüz gibi zaten talep en çok portakala olduğu için de reyonlarımızda çoğunlukla portakala yer veriyoruz”

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı