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Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da

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Bir dizi temas, inceleme ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak için şehre gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da mask
Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da
Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da
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Bir dizi temas, inceleme ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak için şehre gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a burada Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın sıra, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören eşlik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da

Girişte Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Osman Bak’a, Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından hediye takdim edildi.

Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da

Malatya Valiliğinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katılan Bakan Dr. Bak’ın Malatya Valiliğinin ardında Malatya Stadyumu’nda incelemelerde bulunması, şehit ailelerini ziyaret etmesi ve daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılım sağlayacağı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış törenine katılması bekleniyor.

Bakan Osman Aşkın Bak Malatya’da

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17 Mar 2024 - 11:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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