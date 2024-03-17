FEDAŞ Malatya’nın bu mahallelerini uyardı

FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Bugün 06.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim, Cemal Gürsel, Şahnahan, Başharık mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Fırıncı Hacıhaliloğluçiftliği, Yeniköy, Yenice, Yaygın, Tokluca, Bağtepe, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Merdivenler, Beydağı, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Üzümü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Kıyıcak, Darıpınar, Şişman, Meydancık mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Koldere, Çolak, Damlı mahallelerine,

YARIN BU İLÇE VE MAHALLELER DİKKAT!

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe, Savaklı, Karşıyaka, Kelhalil mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Bahçelievler, Çayköy, Yeniköy, Hacılar Sıragöz mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli, Pacalı mahallelerine,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa, Özalper, Turgut Özal, İnönü, Aşağıbağlar, Koyunoğlu, Zaviye, Cemalgürsel, Hacı Abdi, Çavuşoğlu, Samanlı, Yavuz Selim, Şahnahan, Abdulgaffar, Şeyh Bayram, Paşaköşkü, Gazi, Tecde, Cumhuriyet, Çilesiz, Salköprü, Ataköy, Bostanbaşı, Karakavak, Seyran, Yamaç, Yakınca, Topsöğüt, Samanköy, Kendirli, Tepeköy, Dilek, Yakınca, Bostanbaşı, Karakavak, Tecde, Yeşilkaynak, Atatürk, Koşu, Merkez Fatih, Hoca Ahmet Yesevi, Kiltepe, Çarmuzu, Yaka mahallelerine,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Merkez Beydağı, Başharık, Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Göller, Karakaşçiftliğiköyü, Yarımcahan, Karaköy, Hasırcılar, Boran mahallelerine,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Girmana, Dikenli, Erecek mahallerine,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı mahallelerine,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yıldıztepe, Çöşnük, Fırat, Zafer, Tandoğan, B. Hüseyinbey, K. Hüseyinbey, Üçbağlar, Kernek, Hasan Varol, İstiklal, Ferhadiye, Kırçuval, Sancaktar, Akpınar, Başharık, Saray, Hamidiye, Yenihamam, Halfettin, Göztepe mahallelerine,

19 Mart Salı günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Esentepe mahallerine,

19 Mart Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak Mahallesi’ne,

20 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallelerine,

20 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız mahallerine,

20 Mart Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Taşmış Mahallesi’ne,

20 Mart Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,

21 Mart Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

21 Mart Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallerine,

22 Mart Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesine,

22 Mart Cuma günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi’ne,

22 Mart Cuma günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız mahallerine,

22 Mart Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.