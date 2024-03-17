- Sağlık

17 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 17 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler…

17 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 17 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler…

17 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Büyükşehir Eczanesi

Valikonağı Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş Karşısı
24 saat açık

Saadet Eczanesi

Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Arkası Acil Karşısı
24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii Altı, No:13/6, Eskimalatya, Battalgazi
24 saat açık

Çınar Eczanesi

İsmetpaşa Caddesi, Yeşilyurt Tecde Yolu Kayısı Araştırma Konteyner Çarşı, No:200, Yeşilyurt
24 saat açık

Utku Eczanesi

Yaşam Merkezi Arkası Hava Lojmaları Girişi Neşvem Cafe Karşısı
24 saat açık

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, sağlık, nöbetçi eczaneler, malatya nöbetçi eczanaler

17 Mar 2024 - 10:56 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL