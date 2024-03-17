Vali Ersin Yazıcı’dan 18 Mart mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı.
Vali Yazıcı,
“Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un ‘Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!’ dizelerinde de belirttiği gibi, tarihe sığmayacak kadar eşsiz zaferin 109. yıl dönümünün haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. 109 yıl önce düşmana karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadımız, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya göstermiştir”
ifadelerine yer verdi.
Mesajının devamında Yazıcı,
“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletiyle topyekûn canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmek hepimizin en önemli sorumluluğudur. Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin sonunda ‘Çanakkale geçilmez’ diyen aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da vatanına, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere topraklarımızı vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyorum”
sözlerini aktardı.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.